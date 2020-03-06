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ABD'den İdlib'de ateşkese destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

AA | 06.03.2020 - 09:04..
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ABD'den, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasına destek açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmanın bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğu belirtildi.

"TÜRK-RUS ATEŞKESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada, "Bugün İdlib'de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'den İdlib'de ateşkese destek

Bununla beraber ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi beklediği belirtilen açıklamada, "Artık en önemli kısım, Esad ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak." değerlendirmesine yer verildi.

"SURİYE GENELİNDE ATEŞKES" ÖNERİSİ

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki çatışmaya son vermenin tek yolunun, ülke çapında ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı kapsamında siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

ABD'den İdlib'de ateşkese destek

Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova'da yapılan görüşmeler sonucunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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