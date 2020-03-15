ABD’den İngiltere ve İrlanda'ya seyahatler yasaklandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazartesi gece yarısından itibaren Avrupa’ya uygulanan seyahat yasağı İngiltere ve İrlanda’yı da kapsayacak şekilde genişleyecek.

Konferansta ayrıca Ulusal Alerji ve Hastalık Enstitüsü Başkanı Anthony S. Fauci yaptığı açıklamada, cuma günü acil durum ilan edilmesi ile virüs ile savaşın önünde bütün bürokratik engellerin kalktığını ifade ederek bütün güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Yeni test ile dünyada oluşan endişeyi azaltacaklarını ifade eden Fauci, "Aynı zamanda her bir doktor ve vatandaş ne durumda olduklarını öğrenme şansı bulacak" dedi.