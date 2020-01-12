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ABD'den İran'a müzakere çağrısı

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 'yeni bir yola ilerlemek' için müzakereye hala açık olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 17:45..
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ABD'den İran'a müzakere çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın her zaman "ön koşulsuz" İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gerginliğin devam ettiği iki ülke ilişkilerine ilişkin CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Trump yönetiminin koşulsuz bir şekilde Tahran ile masaya oturmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Esper ayrıca "İran'ı daha normal bir ülke yapacak bir yol, bir takım adımları görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

TRUMP: HALKINIZI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN

ABD-İran gerilimine dair Pentagon'dan "Trump, İran ile 'yeni bir yola ilerlemek' için müzakereye hala açık" açıklaması yapılırken, ABD Başkan Donald Trump Twitter'dan İran'daki protestolarla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran liderleri protestocuları öldürmeyin. Binlercesi zaten tarafınızca öldürüldü ya da hapsedildi.

Dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor. İnternetinizi açın ve gazetecilerin serbestçe gezinmesine izin verin. Harika İran halkınızı öldürmeyi bırakın!" dedi.

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