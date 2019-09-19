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ABD'den İran'a petrol tehditi

Suudi petrol tesisine saldırıyı savaş sebebi olaral nitelendiren ABD, İran'ı tehdit etti.

AA | 19.09.2019 - 02:30..
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cidde’ye yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, Yemen’deki Husi isyancılarının değil, İran’ın sorumlu olduğu bir savaş eylemi olduğunu belirtti.

Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el Maliki ise petrol tesislerine yapılan saldırının ‘tartışmasız bir şekilde’ İran tarafından desteklendiğini söyledi.
Suudi Savunma Bakanlığı, Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan seyir füzesi ve silahlı insansız hava araçlarının parçalarını düzenlenen basın konferansında gösterdi.

Konferansta söz alan ordu sözcüsü Albay Turki el Maliki, şunları söyledi: “Saldırı, tartışmasız bir şekilde İran tarafından desteklendi. Saldırı kuzeyden başlatıldı. Tam fırlatılma noktasını tespit etmek için çalışıyoruz.”

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Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e, İran’a ‘yaptırımları önemli ölçüde arttırma’ talimatı verdiğini söylerken, İran, iddiaları reddetti.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, İran’a yaptırımlarla ilgili daha fazla ayrıntıyı 48 saat içinde vereceğini söylemekle yetinen Trump, Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yönelik saldırılarla ilgili olarak “Bilmediğimiz yeni bir şey öğrenmedik” dedi.

Trump, hafta sonu Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini hedef alan saldırının ardından nihai seçeneğin savaş olduğunu, ancak başka seçeneklerin de olduğunu belirtti.

Pompeo ve Selman ‘Aramco’ saldırısını görüştü

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