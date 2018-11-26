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ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı teslimatı

İsrail ordusu, ABD'den iki yeni F-35 model savaş uçağının teslim alındığını duyurdu.

AA | 26.11.2018 - 07:26..
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İsrail ordusuna bağlı hava kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, ABD yapımı 2 F-35 savaş uçağının, ülkenin güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne indiği ve "Altın Kartal" filosuna katıldığı belirtildi.

ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı teslimatı

Açıklamada, 2 yeni uçağın İsrail ordusu ile hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artıracağı kaydedildi.

ŞU ANA KADAR 11 UÇAK ALDILAR

İsrail, ABD'den sonra F-35 savaş uçağına sahip ilk ülke olma özelliği taşıyor. Aralık 2016'da bu uçakları hava kuvvetleri bünyesine katmaya başlayan İsrail'in şu ana kadar en az 11 uçak teslim aldığı belirtiliyor.

ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı teslimatı

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