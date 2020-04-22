ABD'den koronavirüste ikinci dalga sert olabilir uyarısı

Dünya genelinde 2.5 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 180 bin ölüme yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili, ABD'den kritik bir açıklama geldi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, ikinci bir koronavirüs salgınının bu kış grip mevsimiyle birlikte daha da korkunç bir sağlık krizine neden olabileceğini söyledi.

KORONAVİRÜSÜN İKİNCİ DALGASI DAHA ZORLU GEÇEBİLİR

Amerikan basınına konuşan Redfield, "Virüsün önümüzdeki kış ülkemize yapacağı saldırının şu ankinden çok daha zorlu geçme ihtimali var." ifadelerini kullandı.

ABD'DE SAĞLIK SİSTEMİNE ÇİFTE SALDIRI OLUR

Ülke olarak hem grip salgını hem de koronavirüsü aynı anda yaşayacaklarını dile getiren Redfield, bunun ABD'de sağlık sistemine çifte saldırı anlamına geleceğine dikkat çekti.

GRİP VE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

CDC'ye göre, grip salgını geçtiğimiz yıl ABD'de en az 34 bin 200 Amerikalı'nın ölümüne ve 35.5 milyon insanın hastalanmasına neden oldu.

Dünyada koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de şimdiye kadar 819 bin 175 vaka ve 45 bin 343 ölüm kayda geçti.

(Robert Redfield)

"PROTESTOLARIN YARARI YOK"

Ülke genelinde kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik protestolara da değinen CDC Direktörü Robert Redfield, bu durumun hiçbir yararının olmadığı kaydetti.

SOSYAL MESAFE VURGUSU

Redfield, ülkesinde tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına işaret ederek, sosyal mesafenin korunmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.