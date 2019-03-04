taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37835
Euro
6.09485
Altın
1287.28
Borsa
104193.33
Gram Altın
222.715

ABD'den Küba'ya yeni ticari ambargo kararı

ABD'nin yaptırım listesinde bulunan 200 civarında Kübalı şirketle ticaret yapan yabancı şirketlere, ABD'de dava açılabilecek.

AA | 04.03.2019 - 21:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'den Küba'ya yeni ticari ambargo kararı

Donald Trump yönetimi, Küba ile ticaret yapan yabancı şirketlere ABD'deki mahkemelerde dava açılmasına olanak sağladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Küba'ya uygulanan 60 senelik ticaret ambargosunun daha da sıkılaştırılacağı belirtildi.

Yeni alınan karar sonrası ABD'nin halihazırda Küba'da yaptırım uyguladığı yaklaşık 200 şirket ve devlet kurumuyla iş yapan yabancı şirketlere, ABD mahkemelerinde dava açılabilecek.

"UYARIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan bu karar, ABD'nin ulusal çıkarları bağlamında Küba'ya demokrasinin getirilmesi için dikkatli bir gözlem yapmamızı sağlayacak. Küba ile ticaret yapan kişi ve kuruluşları, Küba diktatörlüğünün aracı olmamaları yönünde uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD-Küba ticaret ve ekonomik konseyi isimli sivil toplum kuruluşuna göre, alınan bu karar sonrası 20 ülkeden şirkete ABD'de dava açılabilir.



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

324
23 zincir markete soruşturma

23 zincir markete soruşturma

372
CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

161
CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

153
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

241
İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

74
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir