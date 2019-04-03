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ABD'den Lübnan ordusuna İHA yardımı

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 6 adet insansız hava aracı hibe etti.

AA | 03.04.2019 - 18:00..
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Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin orduya hibe ettiği 6 adet İHA'nın başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan teslim alındığı belirtildi.

11 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bahsi geçen İHA'ların, Washington'un Lübnan'a askeri yardım paketi kapsamında Lübnan Hava Kuvvetlerine ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu İHA'ların 11 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilirken teknik özelliklerine ilişkin bilgi verildi.ABD'den Lübnan ordusuna İHA yardımı

ROKET YARDIMINDA DA BULUNDU

ABD, geçen Şubat ayında da 16 milyon dolar değerinde Lübnan ordusuna lazer güdümlü roket yardımında bulunmuştu.

LÜBNAN'A YARDIMLAR 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005 yılından bu yana Lübnan'a yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

ABD'den Lübnan ordusuna İHA yardımı

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