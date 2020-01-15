ABD'den Meksika sınırına duvar için yeni ödenek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da resmi ziyaret için bulunan Japonya Savunma Bakanı Tarō Konō ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemdeki konulara değindi.

TRUMP, BÜTÇENİN BIR KISMINI DUVARA AYIRMAK İSTİYOR

Trump yönetiminin 2020 savunma bütçesinin de bir kısmını Meksika sınırındaki duvarın inşaatına aktaracağına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, "Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur ve işlerin nasıl gelişeceğine bakacağız, ancak İç Güvenlik Bakanlığına ve görevini yerine getirmesine yardım etme konusuna bağlıyız." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL 3,6 MİLYAR DOLAR AYRILDI

Pentagon, 127 inşaat projesi için 2019 savunma bütçesinde ayrılan 3,6 milyar doları Meksika sınırına örülen duvar inşaatına aktarmış ve bu konu geçen yıl Washington'da Kongre ile yönetim arasında krize neden olmuştu.