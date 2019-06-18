ABD'den Orta Doğu’ya bin asker daha

Orta Doğu'da kendi çıkarlarını korumaya çalışan Amerikalılar, yeni bir adım daha attı.

ABD Savunma Bakanı, Orta Doğu'ya bin asker daha sevk etmek için talimat verdiğini açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için bölgeye yıllardır asker gönderen Amerika'nın şimdiki bahanesi ise İran.

"MENFAATLERİMİZİ TEHDİT EDEN İRAN GÜÇLERİ..."

Bakan Patrick Shanahan, İran ile savaşmak istemediklerini ancak bölge menfaatlerinin İran güçleri tarafından tehdit edildiğini söyeldi..

Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.