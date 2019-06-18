taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8414
Euro
6.5374
Altın
1346.13
Borsa
93375.32
Gram Altın
252.69

ABD'den Orta Doğu’ya bin asker daha

Amerika, Orta Doğu'daki askeri birliklerini güçlendirmek için bin askeri daha bölgeye gönderdi.

AA & Ensonhaber | 18.06.2019 - 12:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD'den Orta Doğu’ya bin asker daha

Orta Doğu'da kendi çıkarlarını korumaya çalışan Amerikalılar, yeni bir adım daha attı.

ABD Savunma Bakanı, Orta Doğu'ya bin asker daha sevk etmek için talimat verdiğini açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için bölgeye yıllardır asker gönderen Amerika'nın şimdiki bahanesi ise İran.

"MENFAATLERİMİZİ TEHDİT EDEN İRAN GÜÇLERİ..."

Bakan Patrick Shanahan, İran ile savaşmak istemediklerini ancak bölge menfaatlerinin İran güçleri tarafından tehdit edildiğini söyeldi..

Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

514
Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

290
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

164
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

690
İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

74
Gaziantep, Sneijder'i istiyor

Gaziantep, Sneijder'i istiyor

25
Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir