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ABD'den Patriot açıklaması: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Pentagon Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı halinde F-35 ambargosuna uğraması için baskı yaparken Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan F-35'i Patriot'a bağlayan değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 18:36..
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ABD'nin uluslararası gündemindeki en önemli maddelerden biri olan Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, konuşulmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin S-400 alımı halinde F-35 ambargosuna uğraması için baskı yaparken Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan F-35'i Patriot'a bağlayan değerlendirmelerde bulundu.

"KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR"

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komsiyonu'nu bilgilendiren Shanahan'a, Washington'ın Türkiye'nin s-400 alımıyla ilgili sorular soruldu. Shanahan'ın karşılığ ı"Kesinlikle istiyoruz; Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyacımız var" şeklinde oldu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına kesinkes karşı çıkan Washington, bunun Rus hava savunma sisteminin Lockheed Martin'in üretici firması olduğu F-35'in güvenliğini tehlikeye atacak olmasıyla gerekçelendiriyor.

'TESLİMAT HAZIRLIĞI DONDURULABİLİR'

Ankara'nın hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını savunan ABD'li yetkililer, son olarak Türkiye'ye F-35 teslimatı hazırlıklarının kısa süre içinde dondurulabileceğini söyledi.

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