ABD'den Patriot açıklaması: Türkiye'ye ihtiyacımız var

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Ludwig van Beethoven kimdir

Arkadaşlarıyla bir oyun kuramamış, belki bir arkadaşı dahi olamamış, müziğe babasının ezici eğitimi ile nefret ederek başlamış ve adını tüm dünyanın bildiği bir müzisyene dönüşen Ludwig von Beethoven’in hayat hikayesidir…