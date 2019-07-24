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ABD'den Rusya ve Esed rejimine İdlib kınaması

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılar sonucu ABD yönetiminden kınama geldi.

AA | 24.07.2019 - 06:22..
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ABD'den Rusya ve Esed rejimine İdlib kınaması

ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'in Marratinnuman ilçesine yapılan hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin sivilleri hedef alan saldırıları kınadığını belirten Ortagus, Rusya ve Esed rejimi tarafından 3 aydır devam eden hava saldırılarının çocuk ve sivilleri katlettiğini, bölgeyi daha istikrarsız hale getirdiğini ve en az 330 bin insanın içinde bulunduğu güç olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını vurguladı.

"BU SALDIRILAR ÇARESİZLİĞİN BİR PARÇASIDIR"

Morgan Ortagus, "Bu devam eden saldırılar, Esed rejimi ve müttefiklerinin bölgedeki sorunlara silahlı bir çözüm bulma konusundaki isteklerini gösteriyor. Bu saldırılar çaresizliğin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Rusya ve rejimin sivil yapıları ve Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışan sağlık merkezlerini kasten vurarak uluslararası hukuku yok saydığını belirten Ortagus, başta Beyaz Baretler olmak üzere bir çok insani yardım gönüllüsü ve ambulans sürücülerinin bile hedef alınmasına dikkati çekti.

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