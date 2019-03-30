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ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Venezuela'da asker bulundurmasını provokasyon ve barışa tehdit olarak görürken, güçlü bir ihtar verdiklerini belirtti.

AA | 30.03.2019 - 03:59..
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ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

Bolton, Venezuela'da bulunan Rus askerleri konusunda yazılı açıklama yaparak Maduro yönetimini suçladı.

Bolton, açıklamasında, "ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun yönetimde kalabilmek için Rus askeri personelini Venezuela'ya getirmek de dahil yabancı askeri unsurları kullanmaya devam etmesini kınıyor. Maduro bu askeri desteği sadece kendi halkını daha da baskılamak için kullanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

"İHTAR VERİYORUZ"

Söz konusu adımın bölgesel istikrara zarar vereceğini savunan Bolton, "Venezuela ordusuna, anayasal görevine sahip çıkarak Venezuela halkını koruma görevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

Bolton, açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz. Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz. ABD olarak Batı yarım küredeki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz."

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