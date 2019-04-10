ABD'den Selman'ın adamlarına giriş engeli

ABD Dışişleri Bakanlığının, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı 16 Suudi vatandaşı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın ekibindeki isimlerden oluşurken, uluslararası basında cinayetten Veliaht Prens Bin Selman'ı sorumlu tutan görüşler yer almaya devam ediyor.

16 İSİM YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden 6 ay sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, cinayette rolleri olan 16 ismi yaptırım listesine aldı.

"İNFAZ TİMİ ADAMLARI"

ABD'ye girişleri yasaklanan bu 16 kişi arasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın devlet mekanizmasında ipleri tamamen ele geçirmesinin ardından kurduğu ekipten isimler yer alıyor. Bu nedenle de Kaşıkçı cinayetini planlayan, organize eden ve cinayette görevler üstlenen infaz timi, "Prens'in adamları" olarak nitelendiriliyor.

İstanbul'a cinayet planını uygulamaya gelen infaz timinin kimliğinin ifşa olmasıyla dünya basınında bu kişilerin Veliaht Prens'e yakın isimler olduğuna ilişkin pek çok bilgi ve görsel paylaşılmaya devam ediyor.