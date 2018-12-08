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ABD'den Suriye'deki kimyasal saldırılara yanıt: Yalan

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın "Suriye'deki muhalif grupların kimyasal saldırı düzenlediği" iddiasını yalanladı

AA | 08.12.2018 - 05:51..
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ABD, Rusya'yı "sahte kimyasal saldırı iddiaları uydurarak gerçeği saklamaya çalışmakla" suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'nin Halep şehrinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Esad rejimi ve Rusya'nın, muhalif grupların Halep'in kuzeybatısında kimyasal saldırı yaptığı iddiasının doğru olmadığını belirtirken, "ABD bu söylemi kesin bir şekilde reddederken, rejim yanlısı güçlerin 24 Kasım'da Halep'te sivillere yönelik muhtemelen göz yaşartıcı gaz kullandığına ilişkin sağlam bilgilere sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'den Suriye'deki kimyasal saldırılara yanıt: Yalan

İDLİB'DE SAĞLANAN ATEŞKES BALTALANIYOR

Moskova ve Şam'ın bu tarz iddialarla İdlib'de sağlanan ateşkes anlaşmasını baltalamaya çalıştığına da dikkat çeken Palladino, "ABD, bu iddiaları şiddetle reddetmektedir." ifadesini kullandı.

Palladino, saldırı bölgesini kontrol altında tutan rejim yanlısı yetkililerin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OCPW) tarafından düzgün bir araştırma yapılmadan örnek uydurma ve alanı tahrif etmesinden endişeli olduklarının da altını çizdi.

Ayrıca Palladino, "Rusya ve Esed rejimini, şüpheli saldırı bölgesinde değişiklikler yapmamaları konusunda uyarıyoruz ve bağımsız müfettişlerin güvenliğini sağlamalarını böylelikle sorumluların mesul tutulabilmesi için onları uyarmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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