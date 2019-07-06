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ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

ABD, Suriye'deki "müttefiki" YPG'ye 200 araçlık yeni bir yardım konvoyu gönderdi.

DHA | 06.07.2019 - 20:33..
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ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

ABD bir yandan Suriye'den çekileceğini ilan edip, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini duyuyor, diper yandan ise DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgeye mühimmat yığını yaparak PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeye devam ediyor.

ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

200 ARAÇLIK YARDIM KONVOYU

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, sabah saatlerinde Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.
ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

ABD-YPG İLİŞKİSİ

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

ABD'den Suriye'deki YPG'lilere 200 araçlık yardım

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