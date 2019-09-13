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ABD'den Suriye'ye 150 asker sevkiyatını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna asker sevk edeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 13.09.2019 - 04:11..
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ABD'den Suriye'ye 150 asker sevkiyatını yalanladı

New York Times (NYT) gazetesinin "Pentagon'un Suriye'ye 150 civarında asker sevk etmeyi planladığı" iddiasıyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Robertson, Suriye'deki kuvvet durumunda bir değişiklik olmadığını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den koordineli bir şekilde çekilme direktifini uygulamaya devam ettiklerini belirten Robertson, "Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek. Güvenlik nedeniyle sayı ve zaman konularına girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda 'güvenlik mekanizmasının' koşullarını süratle uygulamak üzere adımlar attığını aktaran ABD'li binbaşı iki ülke arasındaki mutabakatın bazı yerlerdeki sürecinin planlanandan daha hızlı ilerlediğini kaydetti.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZLE ÇALIŞMAYA YAKINDAN BAĞLIYIZ"

Robertson, "İş birliğimizi, koordinasyon ve istişaremizi artırmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya bağlıyız" dedi.
NYT'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu askerlerin Suriye'ye intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğuna dikkat çekilmişti.
Gönderilecek askerlerin tam olarak ne görev icra edecekleri ise belirtilmemişti.

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