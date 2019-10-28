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ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, bu sene Atina’da gerçekleştirilecek olan 'Atlantik Kararlılık Operasyonu Tatbikatı' kapsamında Yunanistan’a ek helikopter ve asker takviyesi yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 04:23..
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ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sene 'Atlantik Kararlılık Operasyonu Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

ABD bu tatbikat kapsamında Yunanistan'a çok sayıda helikopter ve asker takviyesi yaptı.

1700 ASKER VE 4 HELİKOPTER MODELİ

ABD tatbikat kapsamında, 1700 asker, 50 adet UH-60 ve UH-60 Black Hawk helikopter, 10 adet CH-47 Chinook, 20 adet AH-64 Apache helikopter ve iki binden fazla tekerlekli araç takviyesi gerçekleştirdi. Takviyeler Volos şehrindeki Stefanovikio Hava Üssü'ne sevk edildi.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından sevkiyat anlarına dair bir video yayınlandı.

ABD, Yunanistan'a asker ve helikopter sevkiyatı gerçekleştirdi VİDEO

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

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