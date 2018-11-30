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ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat

ABD, 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerlerini, terör örgütü PKK'nın bulunduğu Münbiç'e gönderdi.

İHA | 30.11.2018 - 10:50..
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ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat

İç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönetmeye kalkan ABD, yıllardır terör örgütlerine silah ve para desteğinde bulunuyor. Son olarak dün akşam saatlerinde yeni bir sevkiyat gerçekleşti.

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG işgalindeki Kamışlı kentinden 150 tır, ABD’den YPG'ye gönderilirken görüntülendi.

150 TIRLIK MÜHİMMAT, ZIRHLI ARAÇ, TANK...

ABD'ye ait 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri Münbiç’e gönderildi.

Irak üzerinden geldiği öğrenilen konvoyun, burada terör örgütü YPG’ye teslim edildiği öğrenildi.

ABD’nin YPG/PKK bölgesine askeri sevkiyatları sürüyor VİDEO

ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat

ABD'den YPG'ye 200 araçlık konvoy VİDEO

ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat

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