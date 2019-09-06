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ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van, ABD tarafından halkına, gidilmesi gereken iller olduğu belirtildi.

AA | 06.09.2019 - 06:54..
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ABD Dışişleri Bakanlığı bu gece yapılan uyarıda, vatandaşlarının, Türkiye'de bazı illere seyahat etmemesi istendi.

Uyarıya gerekçe olarak ise "terörizm’ ve güvenlik güçlerinin ‘keyfi gözaltıları" gösterildi.

HANGİ İLLER

Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerinin terörizm dolayısıyla riskli olduğu belirtilen uyarıda, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine de gidilmemesi istendi.

ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı

BÖLGELER SIRALANDI

Uyarıda, söz konusu bölgelerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne ve turistik bölgeler ile seyahat ve alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, ibaret yerleri, parklar, sportif ve kültürel faaliyetler, eğitim binaları, havaalanları ve diğer kamuya açık yerleri hedef aldığına dikkat çekildi.

"KEYFİ GÖZALTILAR OLABİLİR"

Uyarının sonraki bölümünde ise keyfi gözaltılara da dikkat çekilerek, bölgedeki güvenlik güçlerinin, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu onbinlerce kişiyi, yetersiz veya gizli bilgilere dayanarak, genellikle de siyasi maksatlarla terör örgütleriyle ilişkili olarak göstererek gözaltına aldığı bildirildi.

Ayrıca ABD vatandaşlarının seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kaldıkları ve özellikle sosyal medyada Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunanların da tutuklanabileceklerine dikkat çekildi.

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