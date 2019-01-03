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ABD'den Türkiye'ye patriot teklifi

Ankara'ya iletilen teklifte Patriot alımının ön koşulu olarak S-400'alımından vazgeçilmesi var.

AA | 03.01.2019 - 13:38..
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ABD'den Türkiye'ye patriot teklifi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot  sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti. ABD Savunma  Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri  Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş  Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman  satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış  konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." açıklamasını yapmıştı.

PAKETTE BULUNANLAR

Savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları  ve destek ekipmanlarının dahil olduğu ifade edilmişti.

ABD'den Türkiye'ye patriot teklifi

(ABD'nin satmak istediği Patriot 3.5 milyar dolar)

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gazetecilerle yaptığı yıl sonu  değerlendirme toplantısında, "Yaklaşık 1,5 sene önce zaten Patriot almak  istediğimizi mektupla ABD'ye iletmiştik. Zaten dışişleri bakanlığının olur  vermesi de bu talep üzerineydi. Patriot alırız ama aldığımız S-400'leri de iptal etmeyiz." ifadesini kullanmıştı.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

ABD'NİN ÖN ŞARTI S-400

ABD, uzun süredir Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını iptal etmesini istiyor. Ancak Türkiye, S-400'lerin iptal edilmesinin Patriot satışında ön şart haline getirilmesine itiraz ediyor.

ABD'den Türkiye'ye patriot teklifi

(Rusya'nın satacağı S-400, 2.5 milyar dolar)

Ankara'nın füze savunma sistemi alımında fiyatın yanı sıra bir diğer  beklentisi teknoloji paylaşımı.

Türkiye, ABD tarafının teknoloji paylaşımında da cazip öneriler  sunmasını talep ediyor.

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