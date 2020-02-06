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ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA | 06.02.2020 - 08:29..
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ABD Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya da değinildi.

Açıklamada, "ABD, aynı günde çığ felaketi ve uçak kazası gibi iki trajediyi yaşayan Türk halkına yürekten başsağlığı dilemektedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

VAN'DA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ve 5 kişinin öldüğü minibüsteki diğer yolcuları kurtarma çalışmaları sırasında, ikinci kez düşen çığ nedeniyle aralarında şehit olan güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi daha hayatını kaybetmişti.

UÇAK KAZASINDA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi yaralanmıştı.

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