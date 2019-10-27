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ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Washington yönetiminin Türkiye'ye, S-400'leri geri göndermesi ya da işlevsiz hale getirmesi için baskı yaptığını belirtti.

REUTERS | 27.10.2019 - 00:06..
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ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı son dakika haberine göre; gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, "Türkleri S-400'lerden caydırmak için hala çalışma yapılıyor: İster kapatsın, ister geri göndersin, ister imha etsin" ifadesini kullandı.

Söz konusu yetkili, bunun halen devam eden bir mesele olduğunu belirterek, "Orta yolu bulma, yeniden ele alma ve uzlaşıya ilişkin konuşuyoruz. Bu henüz masa dışına atılmış değil" dedi.

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

"S-400'LER DE MÜZAKERELERE DAHİL"

Dışişleri yetkilisi, S-400 meselesinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG unsurlarına karşı gerçekleştirdiği harekatı da kapsayan daha geniş bir müzakerenin parçası olduğunu ifade etti.

Amerikalı yetkili, "Başkan'ın (Donald Trump) da söylediği gibi, siz ateşi kesin, biz de yaptırımları keselim. Ancak henüz tehlike geçmiş değil" şeklinde konuştu.

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

"PATRİOT'LARI HALEN VEREBİLİRİZ"

Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların hepsinin üzerinde çalışıyoruz. CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hala Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

"BAZI TÜRKLER ERDOĞAN GİBİ DÜŞÜNMEZDİ"

Türk hükümetinde herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi düşünmediğini savunan yetkili, "Bundan aylar ya da yıllar evvel, 'Kendimizi Rus nüfuzu tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi NATO ortaklarımızdan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi Washington'dan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz' diyen Türkler vardı" ifadelerini kullandı.

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

"KEŞKE S-400'LERİ HİÇ SATIN ALMASALARDI"

Söz konusu yetkili, Türkiye'nin S-400'leri hiç satın almamış olmasının ideal seçenek olduğu aktararak, "Bu çizgi aşıldığına göre, artık mesele bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor" dedi.

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ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

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