ABD'den vatandaşlarına Irak'ı terk edin çağrısı

İran’ın, Suriye ve Irak’ta sürdürdüğü etnik savaşın en güçlü komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısıyla Bağdat'ta öldürüldü.
ABD Savunma Bakanlığı, Süleymani’nin, aktif olarak Irak başta olmak üzere bölgedeki Amerikalı diplomatlara ve askerlere karşı saldırılar planladığını, bu yüzden öldürüldüğünü açıkladı.
İran'da 3 gün yas ilan edilirken dini lider Ali Hamaney "Suçluları acı bir intikam bekliyor" diyerek ABD'ye tehditler savurdu.
IRAK'I TERK EDİN
Son olarak ABD Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta bulunan vatandaşlarının, mümkünse hava yoluyla, değilse karadan ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.
(General Kasım Süleymani)