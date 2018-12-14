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ABD'den Yemen görüşmelerine ilişkin açıklama

Bakan Mike Pompeo, Yemen hükümeti ve Husiler arasında istişarelerin önemli bir adım olduğunu belirtti.

AA | 14.12.2018 - 07:10..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsveç'teki Yemen görüşmelerinde yapılan anlaşmalara atıfta bulunarak, Yemen hükümeti ve Husiler arasında yapılan istişarelerin önemli bir adım teşkil ettiğini belirtti.

POMPEO'DAN TEBRİK

Pompeo, İsveç'teki Yemen görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Husileri, Hudeyde Limanı'ndan askeri güçlerinin çekilmesi, esir takası ve Taiz kentine insani yardım koridoru açılması konularında yapılan anlaşmadan dolayı tebrik etti.

Yemen krizine çözüm getirilmesine dair henüz konuşulması gereken birçok konu olduğunu fakat taraflar arasında yapılan istişarelerin ve alınan kararların önemli bir adım olduğunu vurgulayan Pompeo şunları kaydetti:

"Tüm taraflar bir ivme inşa ederek tüm Yemenilerin yaşamlarını iyileştirme fırsatına sahipler. Taraflar gerginlikleri ortadan kaldırmaya ve devam eden düşmanlıklara son vermeye devam etmelidir. Bu, yapılan ve yapılacak istişarelerde başarılı olmanın en iyi yoludur."

YEMEN'DE DİYALOG  ÇALIŞMALARI

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışma ortamının bitirilmesi ve siyasi bir çözüm bulunması için BM öncülüğünde müzakereler düzenlenmiş, Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3'üncü turun ardından sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları da, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

En son 6 Aralık'ta İsviçre'de başlatılan yeni bir müzakerede, Yemenli taraflar esirlerin serbest bırakılması, Hudeyde kentinde çatışmaların durması, Merkez Bankası, Taiz kentine uygulanan kuşatma, çatışmalardan zarar görenlere insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı olmak üzere 6 ana konu üzerinde müzakere yaptı.

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