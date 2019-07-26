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ABD'den yeni teklif: S-400'leri kullanmayın yaptırım olmasın

Trump’ın isteği üzerine Türkiye'ye haber yollayan ABD Senatosu’nun etkili isimlerinden Lindsey Graham, S-400 hava savunma sistemini işler hale getirilmediği takdirde yaptırım olmayacağını belirtti.

AA | 26.07.2019 - 01:26..
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ABD'den yeni teklif: S-400'leri kullanmayın yaptırım olmasın

ABD Senatosu’nun etkili isimlerinden Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Rus S-400 hava savunma sistemini işler hale getirmeme isteğinde bulunduğunu belirtti.

Defense One’ın aktardığına göre Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Graham, Türkiye’ye Trump’ın talimatıyla “ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmeyin” mesajı verdiğini söyledi.

"S-400'LERİ BIRAKALIM SERBEST TİCARETE GEÇELİM"

Graham, “S-400’ü işler hale getirmemeleri durumunda yaptırımlara gerek olmayacağını düşünenlerdenim” dedi.

Senatör, “Türkiye’ye mesajım, gelin S-400’ü bırakalım ve serbest ticaret anlaşması ile ilgili görüşmelere geçelim” diye ekledi.

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