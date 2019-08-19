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ABD'den YPG'li teröristlere yeni sevkiyat

ABD bir yandan Türkiye ile Suriye'de Ortak Harekat Merkezi kurmaya hazırlanırken diğer yandan YPG'li teröristlere yardıma devam ediyor.

AA | 19.08.2019 - 20:53..
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ABD'den YPG'li teröristlere yeni sevkiyat

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün 20.30 sularında Irak-Suriye arasındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 60 tır soktu.

YPG/PKK işgalindeki bölgeye giren tırlar, Harap Işk'taki ABD üssüne geldi.
Tırlarda Hummer marka dört çeker araçlar, yakıt tankerleri, iş makineleri ve jeneratörler olduğu görüldü.

Kaynaklar, son bir ayda Harab Işk'a 450 civarı tırın girdiğini bildirdi. ABD, 10 Ağustos'ta da Suriye'nin örgüt işgalindeki iç bölgelerine yaklaşık 70 tırla askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı.

SEVKİYATLARA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den YPG'li teröristlere yeni sevkiyat

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