AB'de korona ekonomi paketi anlaşmazlığı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, koronavirüsün neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl çıkılacağı konusunda ortak bir tutum belirleyemezken, birlik içindeki çatlak daha fazla derinleşiyor.

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği AB ülkeleri, krizin ekonomik sonuçlarına yönelik atılacak adımları belirlemeye çalışıyor.

AVRUPA EKONOMİSİ DURMA NOKTASINDA

Avrupa ekonomisi, koronavirüse karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle durma noktasına gelmiş bulunuyor.

AB ÜLKELERİ ENDİŞELİ

Sağlık, gıda, tarım ve ulaşım gibi krizle mücadelede kritik olarak belirlenen bazı sektörler dışında ekonomik faaliyete ara verilmiş olması özellikle ekonomileri daha hassas ve kırılgan olan AB ülkelerinde endişeyi artırıyor.

Koronavirüs nedeniyle üretimin ve hayat akışının önemli ölçüde durması AB üyesi ülkeler arasında kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeleri daha fazla korkutuyor.

YUNANİSTAN, İTALYA, PORTEKİZ...

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkeleri arasında kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yaklaşık yüzde 181 ile Yunanistan, yüzde 135 ile İtalya, yüzde 122 ile Portekiz, yüzde 100 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Belçika, yüzde 98 ile Fransa ve İspanya olarak öne çıkıyor.

AB'nin başat ekonomisi Almanya'da kamu borcunun GSYH'ye oranı yaklaşık yüzde 62, Hollanda'da yüzde 52, Finlandiya'da yüzde 59, İsveç'te yüzde 39, Danimarka'da da yüzde 34 seviyesinde bulunuyor. Bu ülkelerin görece daha güçlü kamu finansmanları kriz sırasında daha güçlü ekonomik tedbirler uygulanmalarına mali imkan sağlıyor.

ORTAK BORÇ ENSTRÜMANI TALEBİ

Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 9 ülke, sağlık sistemlerine gerekli yatırımları yapmak ve ekonomilerini korumak için piyasalardan fon toplamak üzere çıkarılacak "ortak" bir borç enstrümanı kurulmasını talep ediyor.

Salgın nedeniyle uygulanan politikaların finansmanı için borçlanma mekanizması kurulması fikri özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya'nın başı çektiği bazı ülkeler tarafından sıcak karşılanmıyor. Bu ülkeler, yüksek borcu olan ülkelerin alacakları ilave kredilerin risklerine ortak olmayı ve söz konusu borca kefil olmayı istemiyor.

AB'DE ÇATLAK DERİNLEŞİYOR

AB ülkeleri arasındaki derin görüş farklılıkları krizin ekonomik etkilerine karşı ortak bir politikada uzlaşı sağlanmasına izin vermezken, birlik içindeki çatlağı daha fazla derinleştiriyor.

Özellikle Güney Avrupa ülkeleri, talep ettikleri ortak borçlanmanın kabul edilmemesinin birliğin geleceği açısından çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabileceği uyarısında bulunurken zengin ülkeleri yaşanan olağanüstü süreçte "dayanışma" göstermeye çağırıyor.

AVRUPA İSTİKRAR MEKANİZMASI SEÇENEĞİ

Almanya, Hollanda gibi ülkeler ise söz konusu ortak borçlanma mekanizmasına karşı tutumlarını sürdürüyor ve finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için 2012 yılında kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) devreye sokulması seçeneğini öne sürüyor.

AB BÜTÇESİNİN MARSHALL PLANI BENZERİ KULLANIMI

Koronavirüse karşı yürütülen mücadeleyi bir "şavaş" haline benzeten bazı AB ülkeleri söz konusu ekonomik krizden çıkışın İkinci Dünya Savaşı ardından yürürlüğe giren ABD kaynaklı Marshall Planı benzeri bir yapıyla aşılabileceği görüşünü öne sürüyor.

ÜCRETSİZ DESTEK PROGRAMI

AB Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar euroluk yeni ücret destek programı kurulmasını da istiyor. Programla, AB ülkelerinde çalışanları korumak amacıyla kurulan kısa süreli çalışma programlarının mali olarak desteklenmesi öngörülüyor. Söz konusu sistemle, çalışanların işten çıkartılmaması için ücretlerinin bir kısmının kamu tarafından karşılanması bekleniyor.