Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Theresa May, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan ve İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesine ilişkin talebinin görüşüldüğü AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplatısında kesin bir dille AB'den ayrılacağını ifade etmişti.

AVRUPA BİRLİĞİ BAYRAKLARI SALLANDI

Bugün ise yüzlerce İngiliz, Brexit'e karşı olduklarını göstermek için sokaklara çıktı.

Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar, Londra'daki Hyde Park'tan yürüyüşe başladı. Eylemcilerin ellerindeki Avrupa Birliği bayrağı ve May'a karşı hazırlanan dövizler dikkat çekti.

AB'den çıkmak istemeyen İngilizler Londra sokaklarında VİDEO

4.5 MİLYON İMZA ATTI

Brexit'in iptal edilmesi için Parlamento'nun internet sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına da 4.5 milyona yakın insan imza atmıştı.

İngiliz halkının yüzde 90'ı Başbakan Theresa May'in parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasıyla daha fazla zaman kaybedilmemesini istiyor.







