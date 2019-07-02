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AB'den elektrikli otomobiller için yeni düzenleme

AB, tüm yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunmasını zorunlu tuttu.

Haber Merkezi | 02.07.2019 - 13:47..
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, bugünden itibaren satılan bütün yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu hale getirildi.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Avrupa Parlamentosunun (AP) 2014 yılında onayladığı yol ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme, 5 yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi.

EN AZ 56 DESİBELLİK GÜRÜLTÜ ÇIKARABİLECEK

Düzenlemeye göre, AB'de satılan bütün yeni elektrikli ve hibrit otomobillerin saatte 20 kilometrenin altındaki hızlarda seyrederken en az 56 desibellik gürültü çıkartmasını sağlayacak sistemlere sahip olmaları gerekecek.

AB'den elektrikli otomobiller için yeni düzenleme

SES ÇIKARAN SİSTEMLER KURULACAK

Söz konusu sistemden çıkan ses, elektrikli otomobillerin hızı artarken yükselecek ve hızı yavaşlarken azalacak. Halen kullanılan elektrikli otomobillere ise 2021 yılına kadar ses çıkaran sistemler kurulacak.

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