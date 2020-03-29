taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı

Avrupa Birliği, koronavirüs salgınını da göz önünde bulundurarak Suriye'de acil ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 13:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını sonrası Avrupa Birliği'nden Beşar Esad'a uyarı geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi.

AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı

ESAD ATEŞKESE UYSUN

İdlib'deki ateşkesin korunması ve tüm ülkeye genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede çatışmanın sona erdirilmesinin koronavirüs salgını nedeniyle de gerekli olduğu ifade edildi.

AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı

Açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ateşkes çağrısını desteklediği belirtilirken, aynı zamanda Suriye'den çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi.

Pedersen, "Bugün, koronayı bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullanmış, Suriyelilerin salgına karşı savunmasız durumda olduğunu vurgulamıştı.

İlginizi Çekebilir
Yardım için çıktığı çatıda mahsur kaldı
Karabük’te komşusuna yardım için çatıya çıkan 20 yaşındaki genç, çatıdan inemeyince itfaiye tarafından indirildi.
Kastamonu'da yasağa uymayan yaşlılara para cezası
Kastamonu Cide'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına jandarma, polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 17 yaşlıya para cezası kesildi.
El teması olmadan kullanılan dezenfektan buluşu
Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Mevlüt Demir, koronavirüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı.
HDP'den koronavirüs propagandası
Sokak aralarında bildiri okutan HDP milletvekilleri, “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” iddiasında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
200
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
213
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
175
HDP'den koronavirüs propagandası
HDP'den koronavirüs propagandası
736
Vuhan'da isyan çıktı
Vuhan'da isyan çıktı
118
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
148
Umrecilerin karantinası bitti
Umrecilerin karantinası bitti
154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir