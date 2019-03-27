taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42625
Euro
6.20995
Altın
1309.845
Borsa
91685.35
Gram Altın
229.804

AB’den Golan Tepeleri hakkında bildirge

ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararına Avrupa Birliği'nden karşı bildiri yayınlandı. Bildiride Golan Tepeleri'nin statüsünün kendileri için değişmediği ifade edildi.

İHA | 27.03.2019 - 16:08..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği adına Golan Tepeleri hakkında bildirge yayımladı. Yayımlanan metinde, "Avrupa Birliği’nin Golan Tepeleri’nin statüsü hakkındaki duruşu değişmemiştir" denildi.

AB’den Golan Tepeleri hakkında bildirge

İSRAİL EGEMENLİĞİ TANINMIYOR

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını duyurmasından sonra, AB’nin duruma olan yaklaşımı hakkında birliği temsilen bildirge yayımladı.

AB’nin konuya karşı duruşunun değişmediği ve işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğinin kabul edilmediği belirtilen bildirgede, "Avrupa Birliği’nin Golan Tepeleri’nin statüsü hakkındaki duruşu değişmemiştir. Uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 497 nolu resmi kararı ile uyumlu olarak, Avrupa Birliği işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanımamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

210
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

85
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

291
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

173
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

296
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

130
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir