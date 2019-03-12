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AB'den İngiltere Başbakanı May'e güvence

İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasının revize edilmiş haline ilişkin bugün parlamentoda yapılacak oylama öncesinde, Avrupa Birliği'nden Brexit anlaşmasına dair hukuken bağlayıcı güvence aldı.

REUTERS | 12.03.2019 - 08:43..
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İngiltere Başbakanı Theresa May'in parlamentoda bugün yapılacak oylamada Brexit anlaşmasını reddedecekleri tehdidinde bulunan İngiliz milletvekillerini ikna etmek için son şansı olabilir.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasına 17 gün kalırken, AB'den düzenli bir şekilde ayrılmak için çabalayan May Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan ek güvenceler almak için dün Strasbourg'a gitti.

AB'den İngiltere Başbakanı May'e güvence

May'in partisindeki Brexit yanlıları May'i AB'ye teslim olmakla suçladı ve kabul ettiği güvencelerin, 15 Ocak'ta parlamentoda tarihi çoğunlukla reddedilen anlaşmayı onaylatmak için ihtiyaç duyduğu 116 milletvekilinin daha onayını almak için yeterli olup olmayacağı belli değil.

"BUNU GERÇEKLEŞTİRME ZAMANI"

Strazbourg'da Juncker ile birlikte düzenlediği basın toplantısında May, "Bugün yasal değişiklikler elde ettik. Şimdi bu gelişmiş Brexit anlaşmasını desteklemek için bir araya gelme ve İngiliz halkının istediği gibi bunu gerçekleştirme zamanı." dedi.

May ortak enstrüman, ortak açıklama ve tek taraflı deklarasyon şeklinde üç belge açıkladı. May bu belgelerle Kasım ayında AB ile üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasının en çekişmeli kısmı olan İrlanda "backstop" sınır güvencesi hükmünü ele almak istiyor.

AB'den İngiltere Başbakanı May'e güvence

ÜÇÜNCÜ BİR ŞANS OLMAYACAK

Juncker bunun İngiltere için son şans olduğu konusunda uyararak, "Üçüncü bir şans olmayacak. Yarınki kritik oylama başarısız olursa yorumların başka yorumu yapılmayacak, yeniden güvencelerin başka güvencesi de olmayacak." dedi.

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