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AB'den İngiltere'ye Brexit uyarısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk İngiltere'ye Brexit için "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin" uyarısında bulundu.

AA | 29.10.2019 - 20:54..
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AB, İngiltere'nin talebi üzerine, dün, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün akşam AB Konseyi Başkanı Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

BU SON ŞANS

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i erteleme kararının resmi olarak onaylandığını belirterek, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin." uyarısında bulundu.

İNGİLTERE ÖNCE DE ÇIKABİLİR

Diğer taraftan AB Konseyi tarafından ertelemeye ilişkin yayımlanan sonuç bildirgesinde, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye kadar ertelendiği ve İngiltere'nin bu tarihten önce ayrılık anlaşmasını onaylaması durumunda 1 Aralık ya da 1 Ocak'ta birlikten ayrılabileceği belirtildi.

Bildirgede, bu zaman zarfında İngiltere'nin AB hukuku ve anlaşmaları uyarınca "tüm haklara ve sorumluluklara" sahip AB üyesi olmaya devam edeceğine dikkati çekildi.

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