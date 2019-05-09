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AB'den İran'a çağrı: Ültimatomu reddediyoruz

AB; İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini bildirdi.

AA | 09.05.2019 - 10:54..
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu.

Karar, İran'a yönelik yaptırımlardan geçici süre ile muafiyetin sona ermesinin hemen ardından geldi.

NÜKLEER VARİLLER GERİ GELECEK

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde gömülen nükleer varillerin geri gelme tehlikesi, Avrupa Birliği ülkeri tarafından kaygıyla karşılandı.

"SORUMLULUKLARINIZI YERİNE GETİRİN"

AB; İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini bildirdi.

AB'den İran'a çağrı: Ültimatomu reddediyoruz

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