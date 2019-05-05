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AB'den İsrail'e Filistin saldırılarında destek

Avrupa Birliği, Gazze'de İsrail'in roket atışlarını destekleyen mesaj yayınladı.

AA | 05.05.2019 - 21:04..
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AB'den İsrail'e Filistin saldırılarında destek

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede, şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den, roket atışları gerçekleştirilmişti.

Avrupa Birliği, İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı saldırıları destekleyen bir mesaj yayınladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, "Gazze'deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail'in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor." ifadelerini kullandı.

AB'den İsrail'e Filistin saldırılarında destek

İSRAİL'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İsrail halkına başsağlığı dileyen Mogherini, roket atışlarının İsrail halkına "tarif edilemez" acılar yaşattığını ve şiddeti körüklediğini kaydetti.

Mogherini'nin, açıklamasında, İsrail'in hava saldırıları sonucu ölen ve yaralanan Filistinlilere değinmemesi dikkati çekti.

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