AB'den İsrail'e uluslararası hukuk uyarısı

1 Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem AFAD Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

2 Kaş’ta ahşap ev yangında kül oldu 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

3 G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı Galatasaray, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hataları ile ilgili bir resmi Twitter hesabından video yayınladı.

4 Ekrem İmamoğlu yine mazbata istedi CHP’nin İBB adayı, sayımlarda sona gelindiğini belirterek mazbatabın kendisine verilmesi gerektiğini savundu.

5 Alex de Souza: G.Saray ve Beşiktaş'ı çalıştırmam Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Galatasaray ve Beşiktaş kendisine teknik direktörlük teklifi yaparsa cevabının olumsuz olacağını söyledi.

6 AK Parti oy farkının kapandığına dikkat çekiyor Yeniden yapılan sayımlarla birlikte Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 29 binden 13 binlere kadar düştü.