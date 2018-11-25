AB'den İsrail'in yerleşim birimleri politikasına tepki

Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak

1 Kanserle ilgili bilgi kirliliğine dikkat Kanser tedavisinde ve hastalık gelişiminde halk arasında yanlış bilginin yaygın olduğu, bilgi kirliliğinin tedavi sürecini olumsuz etkilediği belirtildi.

2 AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı Geçtiğimiz hafta AB ile İngiltere arasında anlaşmaya varılan Brexit taslağına AB liderleri de onay verdi. İngiltere'nin Brexit'ten ayrılması için artık bir engel kalmadı.

3 Galatasaray'ın ilgilendiği Aliou Badji İstanbul'da Johan Elmander'in Galatasaray'a önerdiği ve adı son dönemlerde sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan Aliou Badji, sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini paylaştı.

4 Bakan Fahrettin Koca sağlık gündemini değerlendirdi Hakan Çelik ile Hafta Sonu, gündemdeki tüm sağlık konularını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile konuştu. Bakan Koca sağlık sektörüyle ilgili soruları cevapladı.

5 Yüzyıllardır oyun kaşığı yapan köy Bursa'nın dağ köylerinden Karalar'da vatandaşlar geçimlerini oyun kaşığı yaparak sağlıyor.

6 Yasemin Allen sevgisiyle Kenya'ya gitti Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sevgilisi ile birlikte Kenya'ya tatile gitti. Sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Allen'in verdiği cüretli pozlarla dikkat çekti.