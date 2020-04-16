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AB'den İtalya'ya yardım etmedik itirafı

"İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kimse yoktu." diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tüm Avrupa adına özür diledi.

AA |
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AB'den İtalya'ya yardım etmedik itirafı

AB'den İtalya'ya yardım etmedik itirafı

İtalya, koronavirüse karşı yalnız bırakıldığını yüksek sesle dile getirdi.

Salgınla mücadele konusunda Avrupa Birliği (AB) içinde çatlaklar oluşurken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen itirafta bulundu.

Leyen, koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını söyledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Leyen, üye ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.

"TÜM AVRUPA ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Von der Leyen, kriz patlak verdiğinde "kimsenin hazır olmadığını" kabul ederek "İtalya'nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum." dedi.

AB'den İtalya'ya yardım etmedik itirafı

"AVRUPA KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN HERKESİ KORUMALI"

Bu noktadan sonra özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmenin önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, "Avrupa kısa sürede kendisini korumak için herkesi koruması gerektiğini anladı." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın artık dayanışma içinde olduğunu ve birlikte hareket ettiğini savunarak "Avrupalı olmaktan gurur duyduğunu" ifade etti.

AB'den İtalya'ya yardım etmedik itirafı

LEYEN'DEN GELECEKLE İLGİLİ MESAJLAR

"Birlikte hareket ederek yarın daha güçlü olacağız. Avrupa gelecekte çok önemli rol oynayabilir" diyen von der Leyen, tüm yalan bilgi yayan taraflara bunu sonlandırmaları için çağrıda bulunarak doğru bilgi aktarmanın öneminin altını çizdi.

"AB ÜYELERİ, BİRBİRİNE DESTEK OLMAYA BAŞLADI"

Von der Leyen, Avrupa'da kritik tıbbı malzemenin "her yöne nakledildiğini" ve imkanı olan tüm üyelerin birbirine destek olmaya başladığını kaydetti.

AB'den İtalya'ya yardım etmedik itirafı

"FARKLILIKLARIMIZI GERİDE BIRAKALIM" ÇAĞRISI

Avrupa'nın artık "farklılıklarını ve bölünmüşlüklerini" geride bırakması gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Yeni dünyada cesaret, güven ve dayanışmaya ihtiyacımız var." vurgusunu yaptı.

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