AB'den itiraf: İtalya'ya destek yetersizdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB ülkelerinin İtalya'nın koronavirüsle mücadelede destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını söyledi.

Lenarcic, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Romanyalı ve Norveçli hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekibin AB tarafından İtalya'nın koronavirüsten "en çok etkilenen" Milan ve Bergamo kentlerine yönlendirildiğini söyledi.

İTALYA İTİRAFI

"İtalya'nın diğer AB ülkelerinden destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi." değerlendirmesinde bulunan Lenarcic, şimdi ise İtalya'nın yalnız olmadığını belirtti.

UYDU SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Lenarcic, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin de aktive edildiğini belirterek, böylece İtalya'daki sağlık olanaklarının ve kamusal alanların koronavirüs acil durumu boyunca haritalandırılabileceğini aktardı.