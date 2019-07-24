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AB’den Johnson’a uyarı: Ekonomik açıdan zarar verir

Brexit’i Yönlendirme Grubu, İngiltere’nin yeni Başbakan Boris Johnson’ı, AB’yle bir anlaşma olmadan ayrılmanın ekonomik açıdan çok zarar verici sonuçları olacağı konusunda uyardı.

İHA | 24.07.2019 - 23:01..
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AB’den Johnson’a uyarı: Ekonomik açıdan zarar verir

Belçikalı Guy Verhofstadt başkanlığında toplanan Avrupa Parlamentosu’nun Brexit’i Yönlendirme Grubu, görüşme sonrasında Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit krizinin geleceğine dair yorumların içerdiği bir bildirge yayınladı.

"EKONOMİK AÇIDAN ÇOK ZARAR VERİR"

Yayınlanan bildirgede, “Her iki tarafa da aynı şekilde zarar vermese bile, anlaşmasız bir çıkış ekonomik olarak çok zarar verebilir" denildi. Birleşik Krallık’ın AB ile bir anlaşma yapmaksızın birlikten ayrılması ihtimalinin de değerlendirildiği açıklamada, "AB ile İngiltere arasında yapılan herhangi bir düzenleme veya mini anlaşma ile tazmin edilmeyecektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"YAPICI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI 4 GÖZLE BEKLİYORUZ"

Konuya ilişkin dün açıklama yapan AB Başmüzakerecisi Michel Barnier ise, “AB’den ayrılma anlaşmasının onaylanmasını kolaylaştırmak ve düzenli bir Brexit’in onaylanmasını sağlamak için Başbakan Boris Johnson ile yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini" ifadelerini kullanmıştı.

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