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AB'den kayyumlara ilk tepki

AP Türkiye raportörü, Af yasasını beklediğini söyleyerek, HDP'li belediyelere atanan kayyumların yanlış olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 09:08..
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak koronavirüs ile mücadele konusunda Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Sanchez Amor, "Korona ile mücadele ortak bir eylem. İspanya kökenli biri olarak bunun ne tür acılara neden olabileceğini iyi biliyorum. Türk halkı ve gece gündüz çalışan sağlık ekipleri ile dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AB'den kayyumlara ilk tepki

GAZETECİLERİ AKTİVİSTLERİ BIRAKMAK İÇİN FIRSAT

Amor, "Haberlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk hükümetinin cezaevinde bulunan bir çok tutukluya yönelik af getirme planları konuşuluyor. Haksız yere tutuklanan yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucularını serbest bırakma zamanı." dedi.

"HDP'Lİ BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI DOĞRU DEĞİL"

HDP üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren Nacho Sanchez Amor, "Bu zor zamanlarda bile hükümetin halkın iradesini hiçe sayarak yerel demokrasiyi ihlal etmesi anlaşılır bir durum değil." ifadelerini kullandı.

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