AB'den mülteci kabul eden ülkelere teşvik

Avrupa Birliği mülteciler ilgili sıkıntılarını çözmeye çalışıyor...

AB Komisyonu 2015'te göç krizinin ön saflarında yer alan İtalya ve Yunanistan üzerindeki yükü azaltmak için üye ülkelerin zorunlu kota sistemiyle 160 bin mülteciyi yerleştirmesine yönelik bir karar almıştı. Ancak bu karar çerçevesinde Çekya, Macaristan ve Polonya gibi ülkeler mülteci almayı reddederken, üye ülkelere yerleştirilen mülteci sayısı 65 binde kalmıştı.

İsviçre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda bu duruma çözüm konuları masaya yatırıldı.

AB Komisyonu alınan çözüm konularını yapılan yazılı açıklamada, kararın alındığı bildirildi.

Açıklamada, 2020'de 30 bin mülteciyi üye ülkelere yerleştirmenin hedeflendiği belirtildi.

ÖDEMELERDE TÜRKİYE'YE ÖNCELİK VERİLECEK

Mültecilerin yerleştirilmesini kabul eden üye ülkelere mali destek verileceği ifade edilen açıklamada, AB üyesi ülkelere yerleşimler için Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e öncelik verileceği kaydedildi.

HER BİR MÜLTECİ İÇİN 10 BİN AVRO

Birliğe üye ülkelerin yerleştirdiği her mülteci için AB bütçesinden ilgili ülkeye 10 bin avro aktarılıyor.