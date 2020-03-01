AB'den olağanüstü İdlib toplantısı

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından başta Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri panikledi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler Avrupa’ya geçme umuduyla Edirne'ye akın etti.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya geçen göçmen sayısını ise 76 bin 358 olarak açıkladı.

AB'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, "İdlib'deki çatışma, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ediyor, tarifsiz acıya yol açıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin, insani krizi durdurmak için tüm çabaları sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Borrell, "Bu nedenle gelecek hafta İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için Dış İlişkiler Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyorum." açıklamasında bulundu.

KRİZİ SONLANDIRMAK İÇİN HAZIRIZ

Borrell, tüm aktörlerle irtibatta olduğunu belirterek, ateşkese geri dönülmesi ve itidal çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Krizin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine işaret eden Borrell, AB'nin krizi sonlandırmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Borell, sivil topluma yardım etmek için kaynak toplanması gerektiğini de kaydetti.

"YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'A DESTEK VERİYORUZ"

Yüksek Temsilci Borrell, "Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu da yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a destek veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.