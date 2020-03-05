taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0816
Euro
6.8086
Altın
1652.25
Borsa
112013.98
Gram Altın
323.133
Bitcoin
55207.61

AB'den sığınmacılara karşı plastik mermiye yeşil ışık

Göçmenlere yönelik güç kullanan Yunanistan'a, Avrupa Birliği'nden destek açıklaması geldi.

AA | 05.03.2020 - 16:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
AB'den sığınmacılara karşı plastik mermiye yeşil ışık

Yunanistan, sınıra dayanan göçmenlere insanlık dışı uygulamasıyla gündemde...

Yunan polisi ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 sığınmacı ölmüş, 5'i yaralanmıştı.

Konuya ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) bir açıklama geldi.

PLASTİK MERMİ KULLANIMINA DESTEK

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, "AB hukuku uyarınca Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?" sorusuna, "Bu koşullara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir." yanıtını verdi.

AB'den sığınmacılara karşı plastik mermiye yeşil ışık

AB, YUNANİSTAN'I SAVUNDU

Yunanistan sınırındaki durumun çok zor olduğuna işaret eden Mamer, "Yunan yetkililerin hem sınırlarını korumasını hem de bunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapmasını bekleriz. Yunan yetkililer, çok karmaşık ve zor bir durumda." ifadelerini kullandı.

AB'den sığınmacılara karşı plastik mermiye yeşil ışık

KRİZ "GELİYORUM" DEDİ

Öte yandan Sözcü Peter Stano, "Sınırlardaki durum, esasen 'geliyorum' diyen bir krizdi" görüşünü dile getirdi. Stano, Suriye'deki durumun çok ciddi ve İdlib'de sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

UÇUŞA YASAK BÖLGE GÖRÜŞÜLECEK

Stano, Türkiye ile AB'nin "normal duruma" dönmesi gerektiğini vurgulayarak "Yarın düzenlenecek olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı önem taşıyor. Burada üye ülkelerin uçuşa yasak bölge de dahil tüm önerileri ele alınacak." dedi.

Türkiye ve AB'nin ortak hedefleri bulunduğuna dikkati çeken Stano, "Temel amacımız, Türkiye bağlamında da sığınmacı kapsamında da sorunlara yol açan Suriye krizine çözüm bulmamız." açıklamasında bulundu.

AB'den sığınmacılara karşı plastik mermiye yeşil ışık

AB'den sığınmacılara karşı plastik mermiye yeşil ışık

İlginizi Çekebilir
Yunan sınırındaki mülteciler Avrupa’yı strese soktu
İsviçre’de yayınlanan Blick gazetesi, Avrupa’yı saran mülteci korkusundan bahsederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapıları açma kararının tüm kıtada büyük endişeye neden olduğunu söyledi.
Kerkük'te korona nedeniyle hutbelerin süresi kısaltıldı
Irak'a sıçrayan koronavirüse karşı, ülkede yeni tedbirler alınıyor.
Rusya'da alkollü sürücü yayaları ezdi
Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.
İran'da koronadan ölenlerin sayısı artıyor
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükselirken, devlet tarafından tedbirler alınmaya çalışılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da
414
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
306
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
559
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
540
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
553
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
402
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir