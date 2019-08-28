AB'den Sırbistan'a tek şartlı üyelik sözü

Türkiye'yi üyelik konusunda yıllardır oyalayan Avrupa Birliği, Sırbistan'ı yeni üyesi yapacak.

Türkiye'ye üyelik için onlarca şart sunan AB'nin Sırplardan tek isteği oldu. Bu da Rusya ile yapılan anlaşmaların tamamının feshi.

SIPRLARA JET ÜYELİK MASADA

AB ile Sırbistan arasında yürütülen görüşmeler 2014 yılının son aylarında başlamıştı.

Görüşmelerin 4,5 yıllık kısa sürede sonuca ulaşması, Sırplar tarafından da mutlulukla karşılandı.

Türkiye yaklaşık 60 yıldır görüşmelerin devam etmesine rağmen vize engelini bile aşabilmiş değil.