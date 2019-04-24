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AB'den sosyal medyaya: Yalan haber yaymayın

Avrupa Birliği, Twitter, Facebook ve Google'dan yalan haber ve yanlış bilgilendirmeye karşı daha fazla mücadele etmelerini istedi.

AA | 24.04.2019 - 04:53..
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AB Komisyonu, sosyal medya platformlarının yalan haberle mücadelelerine ilişkin aylık değerlendirme raporunu yayınladı.

Raporda, Twitter, Facebook ve Google'ın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde şeffaflığı artırmak için yaptığı çalışmalar takdir edildi.

"YALAN HABER VE SAHTE HESAPLARLA DAHA ÇOK MÜCADELE EDİN"

Sosyal platformların özellikle siyasi reklamları işaretlemeye başlamasının olumlu bir adım olduğu belirtilen raporda, yalan haber ve sahte hesaplarla daha fazla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi

AB'den sosyal medyaya: Yalan haber yaymayın

FACEBOOK İLE YAŞANAN KRİZ

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.

AB, sosyal platformlara yönelik çeşitli tedbirlerle mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.

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