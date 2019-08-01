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AB'den Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli çağrısı

Sudan'da barışçıl protesto gösterilerinde 8 kişinin ölmesi üzerine AB'den açıklama geldi.

AA | 01.08.2019 - 01:39..
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AB'den Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli çağrısı

Avrupa Birliği, Sudan'ın El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 8 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, "halk tarafından desteklenen geçici hükümetin kurulmasının daha da acil hale geldiğini" bildirdi.

"SİVİL LİDERLİĞE GİDEN YOL BİR AN ÖNCE AÇILMALI"

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan'daki arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. Askeri Geçiş Konseyi (TMC) ile Özgürlük ve Değişim Güçleri'ne (FFC) farklılıklarını bir kenara koyup sivil liderliğe giden yolu bir an önce açmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkede sivil yönetimin kurulmasının gecikmesi halinde mevcut kazanımların kaybedileceği ve şiddetin artacağı uyarısında bulunuldu.

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