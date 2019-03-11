AB'den Suudi Arabistan'la terörle mücadelede iş birliği

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Cubeyr, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kerchove'yi, başkent Riyad'daki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, ikili iş birliği ve terörle mücadelede uluslararası çabalara dair konular ele alındı.

AB, TERÖRE DESTEK VERİYORSUNUZ SUÇLAMASI YAPMIŞTI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar vermişti.