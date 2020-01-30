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AB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki

AP Türkiye Raportörü Sanchez, aşırı sağın Brüksel'de yeri olmadığını söyledi.

AA | 30.01.2020 - 14:33..
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AB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, AP'deki Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

"AŞIRI SAĞIN BRÜKSEL'DE YERİ YOK"

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizen Sanchez, "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok." ifadelerini kullandı.

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından milletvekili Lagos, kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Buna karşılık oturumun yöneticisi, itidal çağrısında bulunarak, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söylemişti.

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AB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki

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